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Общество
10 июня 2020, 14:25

Белорусские ученые предлагают коллегам из РФ объединить усилия для разработки вакцины против коронавируса

Владимир Гусаков. Фото из архива
Владимир Гусаков. Фото из архива
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
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10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские ученые предлагают российским коллегам объединить усилия в разработке вакцины против коронавируса. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков перед видеоконференцией НАН и Российской академии наук "Коронавирусная инфекция: фундаментальные, клинические и эпидемиологические аспекты. Социально-экономические вызовы здравоохранению", передает корреспондент БЕЛТА.

"В России (не только в академии наук), по имеющимся сведениям, разработан целый ряд вакцин, они проходят проверку. Но насколько они эффективны, еще сложно говорить, они не прошли испытания. И в Беларуси ученые сконцентрировали внимание на этом. Поэтому я буду предлагать, чтобы мы объединили усилия, и, может, это позволит нам скорее сделать эту разработку, провести проверку и обеспечить поставку при необходимости", - отметил Владимир Гусаков.

Кроме того, возможно объединение усилий в разработке лекарственных препаратов прямого действия против коронавируса, методов лечения COVID-19. "Потому что сейчас таких эффективных, однозначных препаратов пока нет", - констатировал председатель Президиума НАН.

Владимир Гусаков обратил внимание, что сегодня проходит первая видеоконференция с коллегами из РАН по теме коронавируса. "Широкого сотрудничества именно в этой области у нас еще не было. Мы больше работали в области космоса, новых материалов, аграрного комплекса, биотехнологий, - отметил глава НАН. - Я буду предлагать целый ряд направлений фундаментальных и прикладных исследований. Думаю, что с российской стороны также поступит предложение по совместной работе". НАН будет предлагать оформить инициативы в совместный план работы по преодолению коронавируса на 2020-2021 годы.

Белорусские ученые также хотят изучить особенности COVID-19. "Потому что коронавирусных болезней много, но именно такая модификация впервые появилась в мире. Тем более что это достаточно коварная болезнь, она в том числе использует организм человека для защиты своего существования и развития. Это необычные явления и свойства, это надо изучить", - считает Владимир Гусаков.

По его словам, только в Академии наук, не говоря уже о системе Минздрава, разработан целый ряд противовирусных препаратов, препаратов профилактического действия. Но они разрабатывались еще до пандемии и имеют общее противовирусное назначение, а не специализированное против COVID-19. "Поэтому сейчас мы в этом направлении работаем - по специализации препаратов, исходя из особенностей вируса. Это непросто, вирус оказался очень коварный и очень сложный для понимания", - пояснил председатель Президиума НАН.

Совместное заседание Президиумов белорусской и российской академий наук запланировано на осень. Владимир Гусаков рассчитывает, что к этому времени ситуация с пандемией стабилизируется и встреча пройдет на территории Беларуси.

Он напомнил, что накануне по инициативе НАН Беларуси был создан научный совет по вирусологии Международной ассоциации академий наук (МААН). Цель создания научного совета - организация и реализация совместных исследований, обеспечение научной экспертизы разработок в этой области науки.

Говоря о международном сотрудничестве для преодоления коронавируса, Владимир Гусаков подчеркнул, что кооперация и совместные действия всегда были результативными. Сейчас ни одна страна в мире не может работать по серьезным вопросам самостоятельно. Например, США формирует свои лаборатории по международному принципу - там работают ученые в том числе из Китая, Индии, России, Беларуси, это интернациональные лаборатории. И Беларусь тоже старается работать в кооперации с зарубежными научными центрами по различным направлениям, добавил глава НАН.-0-

Ученые хотят изучить предрасположенность белорусов и россиян к коронавирусуУченые хотят изучить предрасположенность белорусов и россиян к коронавирусу
"Мы планируем по меньшей мере два серьезных проекта в генетическом плане. Первый - исследование самого вируса как такового, как он мутирует на территории Беларуси", - рассказал заместитель председателя Президиума НАН Беларуси Александр Кильчевский.

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