Белорусские ученые предлагают запретить использование пальмового масла при производстве продуктов для детей

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские ученые инициировали внесение изменений в техрегламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" в части недопущения использования пальмового масла при производстве продуктов питания для детей. Об этом сообщила на заседании Межведомственного координационного совета по проблемам питания при НАН Беларуси заместитель генерального директора по стандартизации и качеству продуктов питания НПЦ по продовольствию Елена Моргунова, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня основным дискуссионным вопросом было использование пальмового масла в составе жирового компонента детских молочных смесей и его влияние на всасывание кальция, отметила заместитель гендиректора. Производители обосновывают использование в заменителях грудного молока пальмового масла тем, что включение его фракций в состав детских смесей позволяет обеспечить количественный жирно-кислотный состав, более близкий грудному молоку. На сегодня молочные смеси для детей раннего возраста - это единственный продукт, в котором законодательно разрешена полная замена молочных жиров растительными.

"Использованием пальмового масла обеспечивается количественный жирно-кислотный состав, однако качественный состав отличается. И именно это отличие сказывается на всасывании жиров и кальция, что сопровождается отставанием в минерализации растущего скелета, снижением потребления жиров, увеличением частоты колик у младенцев", - отметила Елена Моргунова.

"По результатам исследования нами совместно с Госстандартом было инициировано внесение изменений в техрегламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" в части недопущения использования пальмового масла при производстве пищевой продукции для детского питания, а также для детей дошкольного и школьного возраста, - подчеркнула заместитель гендиректора - Данное предложение было рассмотрено на заседании консультативного совета ЕЭК. Планируется подготовить обоснованную с точки зрения медицинских данных аналитическую записку и представить ее на заседании, которое состоится 19 декабря в Москве".-0-