19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские ученые проводят исследования для повышения противоракового иммунитета онкобольных, сообщила генеральный директор ГНПО "Химический синтез и биотехнологии" - директор Института микробиологии Национальной академии наук Эмилия Коломиец во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА.

Авторский коллектив института вошел в топ-10 НАН за 2020 год благодаря созданию рекомбинантных штаммов бактерий - продуцентов человеческого белка аннексина в единстве с аденозин-деградирующими ферментами. "Опухолевая клетка окружена облаком аденозина, который не дает лекарству проникнуть к клетке и подавить ее. Ферменты, которые получены вместе с белком, способны разрушать аденозин, и тогда опухоль становится уязвимой. Так что эта разработка - основа для создания биопрепаратов, способных снять аденозиновую блокаду опухоли и повысить собственный противораковый иммунитет онкологических больных. Пока это фундаментальные исследования, но ученые уже ищут партнеров среди медиков, чтобы продолжить эту работу", - сказала Эмилия Коломиец.

Кроме того, завершается работа по изучению микробиома кишечника пациентов с онкогематологическими заболеваниями. "Выявлены нарушения микробиома, апробирован способ коррекции дисбактериоза с помощью фекальной бактериотерапии. Мы работаем над этим с медиками", - добавила директор института.

Белорусские ученые стремятся проводить не только фундаментальные, но и прикладные исследования, доводить научные разработки до производства. К примеру, в Институте микробиологии НАН создана технологическая линия по производству ферментов для химико-ферментативного синтеза лекарственных субстанций и получения диагностикумов. "Эта линия полностью может удовлетворить потребности страны в данной продукции. С 2018 года наработано около 200 млн единиц ферментов на сумму Br152,4 тыс.", - отметила Эмилия Коломиец.-0-

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