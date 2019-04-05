Белорусские ученые проводят исследования по использованию энергии Солнца

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские ученые проводят научные исследования по использованию энергии Солнца, древесной и растительной биомассы. Об этом проинформировали в Госстандарте, отвечая на вопросы, поступившие к "Большому разговору с Президентом", сообщает БЕЛТА.

В адрес ведомства поступил вопрос от жителя Новополоцка, который интересовался, какие исследования проводятся научным сообществом Беларуси в направлении энергозамещения. Речь идет о поиске новых экологически безопасных, широко распространенных в природном балансе нашей страны, возобновляемых и неисчерпаемых источниках энергии, которые способны заменить нефть, уголь и газ.

"В настоящее время Национальная академия наук Беларуси занимается созданием высокоэффективных накопителей электрической энергии, - отметили в Госстандарте. - Проводятся научные исследования по использованию энергии Солнца, древесной и растительной биомассы. Также проводятся исследования технико-технологических, экономических и экологических возможностей использования отходов сельского хозяйства для производства биогаза и применения этих отходов для последующей переработки в биометан".

Как сообщалось, накануне "Большого разговора с Президентом" БЕЛТА провела акцию "Ваш вопрос Президенту", во время которой поступило около 2 тыс. обращений.-0-