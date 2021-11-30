30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские ученые проводят исследования по персонификации питания спортсменов. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заведующий лабораторией физиологии питания и спорта Института физиологии НАН Беларуси Тигран Мелик-Касумов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нутригенетика - очень актуальное направление в современном спорте, так как она концентрируется на вопросах подбора индивидуальной диеты, индивидуальной поддержки биологически активными добавками. Мы совместно с коллегами из других институтов НАН и РНПЦ спорта активно принимаем участие в выполнении различных проектов по персонификации питания. В частности, проект по персонификации витаминной поддержки прошел государственную экспертизу. Надеемся, его реализация начнется в ближайшее время", - сказал Тигран Мелик-Касумов.

Ученые также проводили исследования, связанные с кетогенной диетой. "В последнее время очень активно эта диета продвигается в фитнесе, на сайтах о здоровье. Она применяется в силовых видах спорта, бодибилдинге в определенных целях. Но результаты исследований показывают, что нужно с большой осторожностью относиться к этой диете, потому что могут наблюдаться гормональные изменения, изменения в плотности костной ткани", - отметил заведующий лабораторией.

Кроме того, в настоящее время выполняются проекты и готовятся диссертации, связанные с разработкой методов неинвазивной телеметрической регистрации электрокардиограммы у пациентов и у здоровых людей. Планируется, что это будет использоваться и спортсменами для мониторинга. "Такая методика предполагает применение малоинвазивных или неинвазивных датчиков, автоматическую обработку данных. Фиксация данных может производиться в течение нескольких дней. То есть датчик сам связывается с базовой станцией и передает по радиосвязи всю накопленную информацию. Затем проводится ее анализ. Мы считаем, что такой подход будет очень полезен и в спорте в том числе. Вовремя выявленные нюансы здоровья спортсмена важны для работы тренеров, спортивных врачей", - подчеркнул Тигран Мелик-Касумов.-0-