3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские ученые работают над технологиями для системы "умный дом". Об этом сообщил первый заместитель председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси Сергей Чижик во время международной конференции "Научно-технический прогресс в жилищно-коммунальном хозяйстве", передает корреспондент БЕЛТА.

"В сфере жилищно-коммунального хозяйства люди, пожалуй, впервые встречаются с теми новыми технологиями, которые мы сегодня называем "умная экономика", "умный город". Перед Институтом ЖКХ НАН сегодня стоят интересные и важные задачи, одна из которых - разработка технологий для системы "умный дом". Совместно с другими организациями создается программное обеспечение, сенсоры", - сказал Сергей Чижик.

Предлагаемая Институтом жилищно-коммунального хозяйства НАН концепция "умного дома" представляет собой систему домашней автоматизации и управления зданиями, интегрированную в "умный город". "Умный дом" предполагает наличие систем безопасности и видеонаблюдения, контроля бытовых приборов, энергоснабжения, связи, телеметрии, удаленное информирование об инцидентахв доме и управление системами через мобильное устройство (GSM-мониторинг). Кроме того, концепция включает управление освещением, шторами и жалюзи, отоплением, вентиляцией и кондиционированием, передачу данных с приборов учета в управляющую компанию (элементы электронного ЖКХ), а также защиту данных от несанкционированного доступа. Ожидается, что "умный дом" обеспечит значительное снижение расхода воды, существенную экономию электроэнергии и средств на отопление.

I Международная конференция "Научно-технический прогресс в жилищно-коммунальном хозяйстве" проходит 3-4 октября в Минске. Ее цель - обсуждение новых тенденций и перспективных технологий в ЖКХ, формирование единой платформы для научно-технического прогресса в отрасли. Среди тем, которые рассматриваются на секциях и круглых столах форума, - водоснабжение и водоотведение, тепло- и энергоснабжение, экология городской коммунальной среды, комплексные проблемы цифровизации процессов ЖКХ, актуальные экономические и технологические вопросы. Организована также выставка разработок для ЖКХ.-0-