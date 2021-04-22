22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские ученые рассчитывают к концу августа разработать прототип вакцины от COVID-19. Об этом сегодня сказал на сессии общего собрания Национальной академии наук председатель Президиума НАН академик Владимир Гусаков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы сейчас активно работаем над вакциной против коронавирусной инфекции. И к концу августа уже сможем доложить о разработке прототипа белорусской вакцины, - сказал Владимир Гусаков. - Кроме того, трудимся над разработкой препаратов по борьбе с ковидом, которые будут применяться уже после того, как человек заболел, чтобы болезнь легче протекала, а также над препаратами, которые бы могли нейтрализовать инфекцию". По его словам, для таких разработок создана совместная группа, состоящая из специалистов Академии наук и Минздрава.

Подводя итоги деятельности прошлого года и пятилетки, он рассказал, что за это время было сделано многое. "В частности, разработан новый проект космического аппарата дистанционного зондирования Земли, сейчас мы готовы приступить к его созданию. В Антарктиде наша экспедиция успешно завершила свою миссию и уже возвращается обратно. В сельском хозяйстве создан целый ряд новейших сортов растений, машин, не уступающих зарубежным аналогам по технологии и т.д. Мы демонстрировали наши разработки в области электротранспорта, наноматериалы в различных областях, в том числе накопитель электроэнергии и др.", - пояснил Владимир Гусаков.

Кроме того, утверждены семь единых приоритетов в области науки и научно-технической деятельности, разработаны 12 программ фундаментальных исследований на предстоящую пятилетку, которые включают как вышеназванные направления, так и более широкие задачи.

"Мы обязательно учитываем требования страны, предложения правительства и, конечно, поручения главы государства, которые ставятся перед Академией наук. В целом мы будем работать в контексте задач VI Всебелорусского народного собрания", - подчеркнул председатель Президиума НАН.

Говоря о планах на ближайшее время, Владимир Гусаков отметил, что в этом году намечается запустить проекты по водородной энергетике, созданию суперконденсатора (накопителя электроэнергии). "Мы разрабатываем препараты нового поколения онкодействия, гипотензивного действия, а также целый ряд препаратов биологического плана для регулирования роста растений. Помимо этого, запланировано создание новейших сортов сельскохозяйственных культур, началась работа над выведением новой породы крупного рогатого скота", - добавил он.-0-

Фото Николая Петрова