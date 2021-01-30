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30 января 2021, 17:05

Белорусские ученые разрабатывают методики лечения травм мозга с помощью стволовых клеток

Фото из архива
Фото из архива

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские ученые разрабатывают методики лечения травм головного и спинного мозга с помощью стволовых клеток, сообщила корреспонденту БЕЛТА ученый секретарь Института физиологии Национальной академии наук Маргарита Досина.

"Мы проводим исследования в области стволовых клеток, в том числе работаем со специалистами РНПЦ травматологии и ортопедии. Институт очень долго апробировал методику интраназального применения стволовых клеток (то есть через нос) для лечения травм головного мозга. А в последнее время мы отрабатывали методику периневральной доставки стволовых клеток при травмах спинного мозга. Во время испытаний на животных у нас получены феноменальные результаты. Надеемся, что на следующий год эта методика уже будет апробироваться в клиниках", - сказала Маргарита Досина.

По ее словам, применение стволовых клеток позволяет значительно ускорить восстановление после травмы. "Но хочу отметить: это не замещение традиционной терапии, а дополнение к тем стандартным методам, которые сегодня используются в клиниках", - подчеркнула ученый секретарь.

Кроме того, в Институте физиологии НАН разрабатывают разные подходы к 3D-культивированию и стволовых, и опухолевых клеток. "Их можно будет в дальнейшем использовать в качестве тестовых культур для проверки эффективности химиопрепаратов и лекарственных субстанций от тех или иных заболеваний", - отметила Маргарита Досина.

Белорусские ученые не остались в стороне и от борьбы с COVID-19. В частности, разрабатывается прибор для подогрева кислородно-гелиевой смеси с целью очищения дыхательных путей от коронавируса. Пока это экспериментальный образец. В баллоне размещается 30% кислорода и 70% гелия. Смесь можно подогреть до 90 градусов. Пациент или врач, который вышел из неблагоприятной зоны, может подышать этой смесью. "Гелий обладает достаточно сильной текучестью и может проникать далеко в дыхательные пути. Соответственно, вдыхая такую разогретую смесь, мы убиваем вирус: он гибнет при 56 градусах. Сегодня этот прибор уже на клинических испытаниях в Минздраве", - добавила ученый секретарь.

Ученые также занимаются разработкой вакцины против COVID-19. В работе принимают участие институты биофизики и клеточной инженерии, генетики и цитологии, физиологии НАН, а также РНПЦ эпидемиологии и микробиологии. "Институт физиологии отработал оптимальные условия культивирования тестовой культуры для выращивания и накопления вируса. В дальнейшем, надеюсь, мы подключимся к доклиническим испытаниям нашей отечественной вакцины, - проинформировала Маргарита Досина. - Задача очень сложная, но мы надеемся получить позитивные результаты".-0-

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