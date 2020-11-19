Белорусские ученые разрабатывают систему диагностики болезней легких с помощью искусственного интеллекта

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские ученые работают над созданием системы диагностики болезней легких с помощью искусственного интеллекта, сообщил генеральный директор Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси Александр Тузиков сегодня на ХIХ Международной конференции "Развитие информатизации и государственной системы научно-технической информации" (РИНТИ-2020), передает корреспондент БЕЛТА.

"Благодаря тому, что у нас есть телемедицинские системы, в том числе телемедицинская система по цифровой флюорографии, накоплены большие объемы данных, которые позволили реализовать технологии поддержки диагностики легочных заболеваний на основе технологий искусственного интеллекта. В экспериментальном режиме работает портал, где можно загрузить изображение и получить аннотацию, что думает интеллектуальная система о состоянии легких данного человека", - рассказал Александр Тузиков.

С помощью искусственного интеллекта будут анализировать как рентгеновские изображения, так и изображения компьютерной томографии. Этот проект поддержал комитет по здравоохранению Мингорисполкома.

"Возможно, после определенной сертификации мы могли бы эти технологии интегрировать в нашу систему здравоохранения", - считает Александр Тузиков.

Кроме того, ученые разработали технологии компьютерного моделирования, которые позволяют обрабатывать большие базы данных и выделять соединения, которые могу быть потенциальными лекарствами, в том числе против коронавируса. "Мы работаем в этом направлении, получили ряд потенциальных химических соединений, которые можно тестировать дальше как лекарства", - отметил гендиректор ОИПИ.

По его словам, технологии искусственного интеллекта также применяются для анализа цифровых изображений, получаемых с космических спутников. Разработаны малогабаритные устройства, которые могут анализировать снимки с беспилотного аппарата и автоматически распознавать нужные объекты.

В работе конференции "Развитие информатизации и государственной системы научно-технической информации" принимают участие представители около 50 научно-исследовательских организаций, учреждений высшего образования, республиканских органов госуправления и деловых кругов из Беларуси, России, Украины и Узбекистана.

Целью конференции является анализ состояния и проблем развития информатизации (цифровой трансформации) экономики, социальной сферы, государственного управления и системы научно-технической информации в Беларуси и за рубежом.-0-

Фото Егора Павлющика

Первый заместитель председателя ГКНТ, кандидат экономических наук, доцент Андрей Косовский

Во время конференции