Белорусские ученые разрабатывают систему раннего оповещения о пожарах

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские ученые разрабатывают новую систему раннего оповещения о пожарах на основе газовых сенсоров. Об этом сообщил сегодня журналистам директор Института жилищно-коммунального хозяйства Вадим Китиков перед началом международной конференции "Научно-технический прогресс в жилищно-коммунальном хозяйстве", передает корреспондент БЕЛТА.

"Пожарные извещатели, которые сейчас устанавливаются в помещениях, срабатывают, когда уже есть задымление или открытый очаг пламени. Совместно с ГНПО "Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника" мы ведем поисковые исследования по созданию новой системы дистанционного и сверхраннего оповещения о пожарах на базе газовых сенсоров. Эти сенсоры по молекулам в воздухе еще до начала возгорания могут зафиксировать, что сейчас начнется пожар, и предупредить об этом заранее. Это очень важная разработка, ею уже заинтересовались многие специалисты. Будем обсуждать это с МЧС", - сказал Вадим Китиков.

Пожарные извещатели с газовым сенсором будут срабатывать при росте концентрации молекул водорода и угарного газа в воздухе. Сигнал будет подаваться уже через 2-5 секунд после реакции датчика на изменение состава воздуха. Извещатели планируется интегрировать в систему предупреждения возникновения пожаров. Эта система будет одной из опций умного дома.

I Международная конференция "Научно-технический прогресс в жилищно-коммунальном хозяйстве" проходит 3-4 октября в Минске. Ее цель - обсуждение новых тенденций и перспективных технологий, а также технологического оборудования по основным направлениям отрасли ЖКХ, формирование единой платформы для развития научно-технического прогресса в отрасли. Среди вопросов, которые рассматриваются на секциях и круглых столах форума, - водоснабжение и водоотведение, тепло- и энергоснабжение, экология городской коммунальной среды, комплексные проблемы цифровизации процессов ЖКХ, актуальные экономические и технологические вопросы. Организована также выставка разработок для системы ЖКХ.-0-