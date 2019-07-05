Белорусские ученые разрабатывают сорт картофеля с урожайностью более 55 т с гектара

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские ученые по научно-техническим программам в текущем году выполняют около 500 заданий, из которых более 100 начаты в этом году, сообщил сегодня журналистам председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин в пресс-центре БЕЛТА.

В частности, разрабатывается высокоурожайный среднеспелый сорт картофеля, который позволит получать 55-65 т с гектара и будет устойчив к болезням, пригоден к промышленной переработке. Также в этом году должны завершиться проекты по созданию электрозарядной станции для автомобилей в ОАО "Витязь", новой серии микросхем в ОАО "Интеграл", набора реагентов для лабораторной проверки диагноза коклюш/паракоклюш в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, технологии упрочнения деталей подвески автомобилей БелАЗ и др.

Кроме того, подготовлены проекты новых союзных программ, в том числе в области 3D-печати, IT и биотехнологий, создания космических спутников.

В 2019 году в Беларуси реализуется 17 государственных, 10 отраслевых и 6 региональных научно-технических программ. На выполнение работ планируется направить Br76,7 млн, в том числе Br39,8 млн из бюджетных источников.-0-

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