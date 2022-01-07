Белорусские ученые разрабатывают спецменю для спортсменов. Станет ли больше рекордов?

Спортсмены испытывают колоссальные физические нагрузки, особенно во время чемпионатов мира и олимпиад. Повышенный расход энергии помогают возобновить витамины. Не сохранились эти помощники в организме - прощай, рекорды! Белорусские ученые решили помочь нашим атлетам. Каким образом?

Персональный баланс

Первым делом призвали на помощь нутригенетику - прикладную науку, важную для всех, кто хочет быть в добром здравии и хорошей форме. Институт генетики и цитологии и Институт физиологии человека, а также Республиканский научно-практический центр спорта взялись разработать и внедрить молекулярно-генетическую технологию персонификации витаминной поддержки олимпийцев. Рассчитанный на три года проект стартовал 1 января 2022-го.

Какую технологию новых побед получит спорт? Вот что об этом рассказал руководитель лаборатории генетики человека Института генетики и цитологии НАН РБ кандидат биологических наук Павел Морозик:

- Первым в бой за рекорды вступает РНПЦ спорта, задача которого - клиническое обследование атлетов во время сборов. Будет подсчитан их пищевой рацион. Ученые уточнят, сколько поступает в организм каждого витаминов и полезных веществ. Компьютерная программа проанализирует содержание их в организме: в динамике, с учетом физических нагрузок во время тренировок.

Задача нашей лаборатории - тестирование. Будем определять, какие варианты генов каждого спортсмена участвуют в метаболизме витаминов. Для каждого персонально подберем варианты меню, необходимые для формирования наиболее полезного баланса витаминов в организме.

Водорастворимые? Под контроль!

В первую очередь ученые будут исследовать усвоение и содержание в крови водорастворимых витаминов из группы В, а также D. Именно они больше других важны для органов крове­творения и работы нервной системы.

- Как показали научные исследования, организм во время сильных нагрузок испытывает дефицит витаминов В6, В12, а также других из группы В. Еще витамина D, так как во время тренировок они выходят с потом, - сообщил заведующий лабораторией физиологии питания и спорта Института физиологии НАН Беларуси Тигран Мелик-Касумов. - По этой причине анализ содержания витаминов в организме каждого спортсмена проведут на всех этапах тренировочного цикла.

Исследования будут идти под лабораторным контролем. В итоге с учетом генотипа спортсмена и уровня физических нагрузок ему дадут рекомендации по персональной витаминной поддержке. Четкий подсчет необходимого количества витаминов сэкономит деньги на закупке биологически активных веществ, предназначенных для формирования меню будущих рекорд­сменов.

Тигран Мелик-Касумов советует с особой осторожностью относиться к употреблению витамина D, который вырабатывается под воздействием ультрафиолета:

- Он накапливается в организме, поэтому требуется перерыв в употреблении, чтобы использовался весь запас. Иначе дело может закончиться гипервитаминозом. Нормы подбираются персонально.

Ученый рекомендует принимать витамин D по совету лечащего врача. И чаще включать в рацион жирные сорта рыбы: сельдь, скумбрию, карпа. А также употреблять сливочное масло и яичный желток.

Спецменю для чемпионов

Белорусские ученые давно работают над созданием отечественных продуктов питания для спортсменов. Вот что об этом рассказала заместитель директора РУП "Научно-практический центр НАН Беларуси по продовольствию" Елена Моргунова.

- Спорт высших достижений требует от человека колоссального напряжения физических и моральных сил. Поэтому в его меню должны быть блюда, повышающие работоспособность, силу, скорость и выносливость. Тем, кто выбрал для себя такие виды спорта, где особенно требуется выносливость, рекомендуется рацион, в котором белки обеспечивают 14-15% энергозатрат, в скоростно-силовых видах спорта - 17-18%, в отдельных случаях до 20% (культуризм, штанга). Белок очень важен для спортсменов. Из-за его нехватки быстрее выводятся из организма витамин С, тиамин, рибофлавин, пиридоксин, ниацин, а также соли калия. Суточная потребность спортсмена в жирах - 1,5-2,4 г, углеводов - 9-10 г на килограмм массы тела. К тому же животных жиров должно быть 75-80%, растительных - 20-25%, сложных углеводов - 64%, простых - 36 %. Витаминов и минеральных веществ нужно атлету больше обычного в 1,5-2 раза.

Отечественный рынок спортивного питания находится в стадии роста и развития. Ряд белорусских предприятий уже выпускают протеины (концентрат сывороточного белка), гейнеры, витаминно-минеральные комплексы, креатин, стероидные гормоны растительного происхождения, спортивные напитки. И все же ассортимент спортивного питания у нас пока представлен в основном американскими и европейскими брендами. Замещение зарубежного продукта отечественным - одна из важных задач государственной политики.

РУП "Научно-практический центр НАН Беларуси по продовольствию" разработал ряд продуктов, способных создать у наших атлетов требуемый баланс необходимых веществ. В частности, это котлеты мясные рубленые "Атлет" и "Силач", содержащие сывороточный белковый компонент, смесь композитную "Бодрость-8" и лактулозу, а также блины, оладьи, драники и клецки - с низким гликемическим индексом, являющиеся источником высококачественного белка.

Прошли дегустацию у спортсменов и получили их одобрение изотонические напитки. Они хорошо подходят для восполнения потери жидкости и солей в организме и энергии после интенсивных физических нагрузок.

И это не весь перечень продуктов, способствующих восполнению физических и энергических потерь спортсменов. Они вскоре появятся на белорусском рынке.

Продукты для укрепления иммунитета

Куркума

В ее состав входит куркумин. Это вещество, которое способно улучшать иммунный ответ. Помимо этого, куркумин обладает антиоксидантным и противовоспалительным действием.

Черника и черничный сок

В этой ягоде содержится антоцианин (активное вещество экстракта черники). Это вещество обладает антиоксидантным воздействием, а также помогает укреплять иммунную систему.

Шпинат

В листиках шпината содержится много полезных веществ и антиоксидантов (флавоноиды, каротиноиды, витамин С, витамин Е и т.д.), которые помогают укрепить иммунную систему.

Кисломолочные (кефир, йогурт)

Кисломолочные продукты содержат живые культуры бактерий, полезных для здоровья. Употребление кефира поддерживает нормальную микрофлору кишечника.

Брокколи

Это еще один источник, богатый витамином С (аскорбиновой кислотой). Брокколи содержит сильные антиоксиданты, например сульфорафон.

Тамара МАРКИНА,

газета ""7 Дней"".-0-