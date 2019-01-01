1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские ученые разработали ДНК-вакцину против нейробластомы, сообщила корреспонденту БЕЛТА научный сотрудник лаборатории генетических биотехнологий РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии Мария Стеганцева.

Нейробластома - злокачественная опухоль симпатической нервной системы. Это самая распространенная опухоль у детей. "Мы определили характеристики, присущие опухолевым клеткам, маркеры, по которым организм может распознать, что эта клетка нездорова. Вакцина предполагает введение этих маркеров в виде ДНК в организм, чтобы обучить иммунную систему распознавать опухолевые клетки и убивать их. ДНК-вакцина против нейробластомы уже прошла доклинические испытания и показала свою эффективность", - сказала Мария Стеганцева.

При данном заболевании наблюдается высокий процент рецидивов. "Наша разработка направлена на предотвращение рецидивов. Когда у пациента удаляют опухоль и опухолевых клеток вроде бы не наблюдается в организме, именно на этот момент и приходится этап вакцинации", - отметила научный сотрудник.

Проект предусматривает создание как универсальной ДНК-вакцины против нейробластомы, которая может подлежать массовому распространению, так и вакцины, специфической для каждого пациента. В Беларуси не существует аналогов предлагаемого терапевтического средства. Сегодня во всем мире проводятся клинические испытания ДНК-вакцин, но зарегистрированных препаратов пока нет.

Данный проект занял первое место в номинации "Лучший молодежный инновационный проект" на республиканском конкурсе инновационных проектов 2018 года. Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси при участии Министерства образования, Национальной академии наук, БРСМ и других заинтересованных организаций проводит этот конкурс ежегодно. Цель - создание комплексной системы поощрения инновационной деятельности в стране, повышение ее привлекательности в предпринимательской среде, вовлечение молодежи в инновационную активность. Конкурс в 2018 году прошел уже в девятый раз.-0-