Белорусские ученые разработали системы подогрева газов для очищения дыхательных путей от COVID-19

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские ученые разработали системы подогрева медицинских газов для очищения дыхательных путей от COVID-19. Об этом сообщил сегодня журналистам директор Института физиологии Национальной академии наук Сергей Губкин во время выставки "Беларусь интеллектуальная", передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня мы демонстрируем системы для подогрева медицинских газов. Наши устройства позволяют, пока вирус еще находится в дыхательных путях, эффективно его элиминировать. Для этой цели используется кислородно-гелиевая смесь: 30% кислорода и 70% гелия. Гелий обладает высокой текучестью, он пройдет в самые узкие разветвления бронхиального дерева. А если эту смесь нагреть выше 60 градусов, она обладает достаточно эффективным бактерицидным и вирулицидным действием", - сказал Сергей Губкин.

По его словам, ингаляция кислородно-гелиевой смесью позволяет очистить дыхательные пути от вируса. "Но если вирус уже попал в кровяное русло, где он вызывает иммуновоспалительные процессы, то кислородно-гелиевые смеси тут не работают. Это метод прежде всего превентивного воздействия, - отметил ученый. - Пока это пилотный проект, таких приборов используется немного. Но наши возможности позволяют выпускать не меньше 100 таких аппаратов в месяц".

Организаторы выставки "Беларусь интеллектуальная" - Национальная академия наук и Белорусская торгово-промышленная палата. Сегодня в НАН представлено более 150 разработок и технологий. Экспозиция состоит из трех кластеров, связанных с наиболее актуальными приоритетами развития научной сферы. Это "IТ-страна. Научное обеспечение цифровизации экономики", "Преодоление COVID-19" и "Технологии будущего".

Свои разработки в области борьбы с коронавирусом представил ряд организаций. Например, Институт механики металлополимерных систем НАН показал электретные волокнистые фильтрующие melt-blown материалы для защиты органов дыхания и перспективный фильтрационный материал для медицинских масок и картриджей для респираторов на основе волокнисто-пористого фторопласта "Грифтекс".

Центр светодиодных и оптоэлектронных технологий НАН продемонстрировал ультрафиолетовый дезинфектор поручней эскалатора. Такой прибор устанавливается на входе подвижных поручней (ленты) внутрь эскалатора или в подэскалаторном пространстве с помощью адгезивной пленки. Он предназначен для дезинфицирования быстрым, дешевым и бесконтактным способом. Начаты работы по экспериментальному подтверждению его эффективности для обеззараживания вируса COVID-19.-0-