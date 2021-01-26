26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские ученые разработали средство для борьбы с жуком-короедом, сообщил сегодня во время пресс-конференции первый заместитель председателя Президиума Национальной академии наук Сергей Чижик, передает корреспондент БЕЛТА.

"Леса имеют огромное значение для нашей страны, они занимают около 40% территории Беларуси. Специалистам в области лесного хозяйства приходится сталкиваться с различными вызовами: изменением климата, заболеваниями. Из-за заражения жуком-короедом происходило массовое усыхание сосны. До сих пор основным средством борьбы были вырубка и сжигание. Но наши ученые разработали препарат по борьбе с короедом. Он будет представлен на выставке в НАН ко Дню белорусской науки", - сказал Сергей Чижик.

Средство - разработка Института леса НАН. Это биологический метод защиты хвойных насаждений с использованием феромонной ловушки для привлечения и инфицирования энтомопатогенным препаратом стволовых насекомых-вредителей. Он предназначен для снижения численности стволовых вредителей в хвойных насаждениях и не требует большого количества препарата и технических средств.

Выставка достижений и наиболее значимых результатов научно-технической и инновационной деятельности "День белорусской науки - 2021" пройдет в НАН 29 января. Свои результаты продемонстрируют организации Академии наук, министерств образования, промышленности, здравоохранения, связи и информатизации, МЧС, Государственного комитета по науке и технологиям. Всего ученые и исследователи страны представят на выставке около 400 инновационных разработок.-0-