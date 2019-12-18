18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские ученые разработали станцию обезжелезивания воды, сообщил сегодня журналистам руководитель проекта "Водоочистка и водоотведение", начальник опытного производства НПЦ НАН по материаловедению Алексей Шелковский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы разработали станцию обезжелезивания небольшой производительности. Зная основную проблему - повышенное содержание в воде железа и некоторых стандартных примесей - и разбираясь в технологических нюансах очистки воды, мы создали универсальную станцию для применения на наших объектах", - рассказал Алексей Шелковский.

Опытный образец станции уже используется в Заславле. "Качество воды подтверждается постоянными анализами и отзывами эксплуатирующей организации - это водоканал Минского района. Железа практически не обнаруживается, т.е. вода соответствует санитарным правилам и нормам, гораздо лучше установленных норм", - добавил руководитель проекта.

Еще одна станция заработала в Ляховичах Брестской области. Две станции на стадии запуска в Ганцевичах и Оршанском районе.

Белорусская станция обезжелезивания воды была разработана по программе развития Оршанского района для организации производства на Заводе приборов автоматического контроля в Орше.-0-