Белорусские ученые собрали почти 5,7 тыс. генетических образцов плодовых культур

26 марта, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. Белорусские ученые собрали почти 5,7 тыс. генетических образцов плодовых, ягодных, орехоплодных культур и винограда. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила заведующая лабораторией РУП "Институт плодоводства" НАН Беларуси, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Зоя Козловская, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наши коллекции генетического банка плодовых, ягодных, орехоплодных культур и винограда достаточно богаты. Мы имеем почти 5,7 тыс. образцов. Из них яблонь - 1,5 тыс., груш - более 700, вишни и черешни - более 500, слив и алычи - более 400", - сказала Зоя Козловская.

Говоря о развитии коллекций новых теплолюбивых культур, профессор отметила, что впервые созданы коллекции персика (30 образцов), а также лещины и фундука (более 200 образцов). "Благодаря программе "Генофонд растений" и формированию коллекций лещины, фундука мы смогли организовать селекционную работу. В 2019 году представили на госкомиссию по сортоиспытанию два новых сорта - лал и яшма. Также выделили три сорта фундука, которые включены в реестр для промышленного выращивания: каталонский, барселонский, косфорд", - рассказала Зоя Козловская.-0-