26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские ученые создадут отечественную технологию производства противоопухолевых препаратов, сообщил в интервью корреспонденту БЕЛТА председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков.

"Академия наук будет участвовать в реализации всех "проектов будущего". Это наша миссия - быть в первых рядах исследователей. Так, по одному такому проекту - "Биотехнологии для фармацевтики" - академия выступит ответственным заказчиком. Он нацелен на создание технологий и производств новых лекарственных средств и их компонентов. Предусмотрены также мероприятия по клиническим испытаниям, сертификации и регистрации этих средств. Мы создадим отечественную технологию производства противоопухолевых препаратов, действующим веществом которых являются моноклональные антитела. Будет организовано опытно-промышленное производство", - рассказал Владимир Гусаков.

На академическом предприятии "Академфарм" будут выпускаться антиретровирусные препараты, препараты для лечения нервной системы, болезни Альцгеймера, вирусных гепатитов, костно-мышечных заболеваний, бронхиальной астмы, тромбоза, эмболии и других.

Планируется также создание базы потенциальных РНК-маркеров социально значимых заболеваний. Она будет использоваться в научном центре наномедицины для лечения и профилактики онкологических, инфекционных и других болезней. Кроме того, большая работа ведется по разработке методов генетической паспортизации пациентов для развития персонифицированной медицины.

В планах и развитие электронного здравоохранения. "Будут созданы компьютеризированные системы поддержки диагностики пульмонологических и онкологических заболеваний в виде вычислительных веб-сервисов, а также распределенная государственная медицинская информационная система для учреждений здравоохранения с поддержкой принятия решений врачей на базе технологии нейронных сетей", - отметил председатель Президиума НАН.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-