4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские ученые выясняют механизм развития бруксизма (скрежета зубами) у стоматологических пациентов, сообщил журналистам ректор Белорусского государственного медицинского университета Сергей Рубникович, передает корреспондент БЕЛТА.

Исследование ведется совместно с Институтом физиологии НАН Беларуси. "Будут выявлены физиологические основы развития данного заболевания", - сказал Сергей Рубникович.

По его словам, бруксизм является достаточно распространенным заболеванием. В разных возрастных группах распространенность составляет от 20 до 60%. Кроме того, заболевание трудно поддается лечению, корректировке, а с помощью терапевтических, ортопедических реставраций не всегда возможно устранить возникшие изменения.

Ректор БГМУ отметил и другие направления, по которым ведется работа с институтами Академии наук. Например, с Институтом генетики и цитологии работают над использованием геномных технологий для помощи пациентам с предопухолевыми и опухолевыми заболеваниями слизистой оболочки полости рта. В ходе этого исследования выполняется докторская диссертация совместно с коллегами из Витебского государственного медицинского университета, разрабатываются и обосновываются методы диагностики и лечения этих пациентов.

С Институтом биофизики и клеточной инженерии реализуется проект по клеточным технологиям. Разработаны способы трансплантации аутологичных мезенхимальных стволовых клеток для лечения различных стоматологических заболеваний, в частности, периодонта, рецессии десны. Такие органосохраняющие операции проводят в тяжелых случаях, когда наблюдается потеря зубов, а также при состояниях, которые приводят к их удалению.

Ежегодно 9 февраля в мире отмечается профессиональный праздник врачей-стоматологов.-0-