Белорусские вальщики леса участвуют в турнире в Латвии

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная команда вальщиков леса Министерства лесного хозяйства Беларуси 12-13 апреля участвует в международных соревнованиях среди лесорубов Ogres Tehnikuma Kauss в Латвии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минлесхоза.

Соревнования проходят по правилам в соответствии с положениями чемпионата мира среди лесорубов. Причем участвуют как профессиональные спортсмены-вальщики, так и юниоры. Во второй категории честь страны отстаивают трое работников системы Минлесхоза, а в категории "профи" - один.

Лучших на турнире определяют в следующих дисциплинах: валка деревьев, замена цепи, раскряжевка комбинированным резом, точная раскряжевка, обрезка сучьев. Кстати, в прошлом году сборная команда Минлесхоза по итогам двухдневных соревнований обошла все остальные. Тогда в соревнованиях участвовали 28 спортсменов из различных стран. Также в августе 2018 года белорусским вальщикам леса удалось подтвердить звание чемпионов мира, победив в общем зачете на Всемирном чемпионате лесорубов в норвежском Лиллехаммере.

Организаторами турнира выступают Технический колледж Огре и Выставочный комплекс SIA A.M.L. Exhibition Complex Ramava.-0-