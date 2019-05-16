Белорусские вальщики примут участие в чемпионате лесорубов в Польше

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная команда вальщиков Министерства лесного хозяйства примет участие в международном чемпионате лесорубов в Польше, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.
"Уже завтра наши спортсмены-вальщики отправятся в Польшу, где выступят на международном чемпионате лесорубов, - сообщили в министерстве. - В состав команды вошли как опытные, так и начинающие спортсмены. Беларусь на соревнованиях представят Сергей Шкудров, Валерий Дурович, Виктор Зарембо, Дмитрий Бородич. Руководителем команды выступит заместитель начальника управления производства и реализации продукции Минлесхоза Владимир Шут".
Как отметили в Минлесхозе, участие в этих соревнованиях стало возможным благодаря приглашению Ассоциации лесных предпринимателей Польши. Ожидается, что участие в турнире примут 36 спортсменов из семи стран.
Сборная команда вальщиков Минлесхоза является действующим чемпионом мира. В августе 2018 года наши спортсмены стали лучшими на мировом чемпионате в норвежском Лиллехаммере. В 2016 году сборной команде Минлесхоза не было равных и на мировом чемпионате в польской Висле.-0-
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