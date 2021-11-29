Белорусские вирусологи имеют возможности для обнаружения омикрон-штамма коронавируса

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. У белорусских вирусологов есть все возможности для обнаружения нового варианта коронавируса - омикрон-штамма, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Белорусские эксперты-вирусологи, которые работают с различными штаммами вирусов в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, обеспечены всем необходимым оборудованием для поиска нового варианта. Сейчас идет проверка биоматериалов от пациентов, прибывших из-за рубежа, для повышения вероятности обнаружения варианта омикрон.

Как сообщили представители Всемирной организации здравоохранения, новый вариант коронавируса был обнаружен на юге Африки и получил название омикрон. Уже появились данные о его выявлении в ряде стран Европы.

В пресс-службе напомнили, что на заседании 26 ноября эксперты рекомендовали ВОЗ включить вариант "омикрон - B.1.529" в группу "вариантов, вызывающих обеспокоенность". К этой группе ранее были отнесены штаммы альфа, бета, гамма и дельта.

Специалисты ВОЗ также отметили, что имеющиеся сегодня вакцины способны защитить от тяжелого течения болезни и смертельного исхода даже при заражении новым штаммом.-0-