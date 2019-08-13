Белорусские военнослужащие победили в конкурсе "Снайперский рубеж"

13 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Белорусские военнослужащие одержали победу в конкурсе "Снайперский рубеж", который включен в программу АрМИ-2019. Об этом сообщил сегодня журналистам главный судья конкурса, заместитель командующего силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси Владимир Белый, передает корреспондент БЕЛТА.

"Состоялось заседание судейской комиссии, результаты конкурса утверждены. Третье место заняла команда Казахстана, второе досталось представителям России. Хозяева конкурса завоевали золотую медаль - у нас первое место", - рассказал Владимир Белый. Он отметил, что подготовка к "Снайперскому рубежу" у всех участников была колоссальной. "Видно, насколько повысились результаты. Сравнивая по отдельным упражнениям, этапам, можно сказать, что есть значительный прогресс. На несколько пунктов произошел рост мастерства снайперских пар", - подчеркнул замкомандующего ССО.

Третье место среди снайперских пар заняли военнослужащие из Казахстана, на первой и второй позициях разместились представители Беларуси. В индивидуальном зачете снайперов третье место завоевал россиянин, второе и первое место разделили белорусы. "Мы также провели поощрительный этап, определили лучшую смешанную международную снайперскую пару. В этой номинации победили снайперы, которые представляют Узбекистан и Сербию", - добавил Владимир Белый.

В "Снайперском рубеже" приняли участие команды из 21 страны. Они выявляли лучших в индивидуальном и парном зачетах, а также в биатлоне, который прошел в виде эстафеты.

На полигоне под Брестом в эти дни в рамках АрМИ-2019 также проходит конкурс "Полярная звезда" среди военнослужащих подразделений специального назначения. За звание сильнейшего борются команды разведчиков Беларуси и России. Позади половина испытаний. Во время первого этапа оценивалась подготовка личного состава, как индивидуальная, так и группы в целом. На втором военнослужащие совершали 30-километровый марш-бросок с выполнением различных нормативов. Сегодня закончился третий этап. Личный состав группы специального назначения выполнял упражнение "Движение по азимуту с изъятием тайника и преодоление минно-взрывного участка местности".

По словам тренера белорусской команды Николая Смеховича, соперники показывают высокие результаты, идут плечом к плечу. По итогам трех из шести этапов впереди белорусы. "Пока говорить, кто будет первым, рано. Многое решится сегодня ночью, когда будет ночная стрельба в составе группы. Завтра утром у нас опять же стрельба в составе группы, шестой этап - марш-бросок с преодолением полосы препятствий и эвакуация группы на вертолете", - пояснил Николай Смехович.-0-