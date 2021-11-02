Белорусские военнослужащие предложили добавить новые конкурсы в АрМИ-2022

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2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Москве в онлайн-формате прошла международная конференция "Об итогах Армейских международных игр - 2021", сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.
Помимо подведения итогов Армейских международных игр этого года, на мероприятии рассмотрели вопросы организации игр в 2022 году, которые пройдут с 13 по 27 августа.
Во время конференции белорусская сторона провела презентацию двух новых конкурсов военно-профессиональной направленности - "Стальная магистраль" и "Мастер психологии".
В конкурс "Снайперский рубеж" белорусские военнослужащие предложили добавить женский дивизион.-0-