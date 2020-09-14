Белорусские военнослужащие примут участие в учении "Кавказ-2020" в России

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские военнослужащие 21-26 сентября примут участие в стратегическом командно-штабном учении "Кавказ-2020", которое пройдет в России. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Со стороны Вооруженных Сил Беларуси в учении будет участвовать батальонная тактическая группа механизированной бригады. Всего в маневрах "Кавказ-2020" ожидается участие до 12900 военнослужащих, до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

Учение пройдет в два этапа. На первом органы военного управления проведут планирование боевых действий. Отработают вопросы взаимодействия между воинскими контингентами стран-участниц по отражению ударов средств воздушного нападения, ведению разведывательно-поисковых и оборонительных действий. На втором этапе планируется решать задачи непосредственного управления войсками во время проведения совместных боевых действий.

Также в ходе учения предусмотрены практические мероприятия, направленные на отработку вопросов развертывания и ведения территориальной обороны.-0-