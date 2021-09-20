Белорусские военнослужащие участвуют в антитеррористическом учении ВС ШОС "Мирная миссия - 2021"

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские военнослужащие принимают участие в совместном антитеррористическом командно-штабном учении вооруженных сил государств - членов Шанхайской организации сотрудничества "Мирная миссия - 2021", которое проходит на полигоне Донгузский Оренбургской области 20-24 сентября. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

В учении принимают участие около 5,5 тыс. военнослужащих из Беларуси, России, Китая, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана, задействовано свыше 1,2 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники. Основу белорусского контингента составило одно из подразделений сил специальных операций Вооруженных Сил.

Военнослужащие отработают способы противодействия новым тактическим приемам, которые используют международные террористические группировки, а также борьбу с беспилотниками и методы предотвращения террористических атак с использованием химического и биологического оружия.

На полигоне Донгузский 23 сентября состоится совещание начальников генеральных штабов вооруженных сил государств - членов ШОС, а также активная фаза учения. От белорусского военного ведомства в мероприятиях примет участие начальник генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель министра обороны генерал-майор Виктор Гулевич.-0-