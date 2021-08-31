Белорусские военнослужащие участвуют в тактико-специальном учении ВДВ России

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 30 августа по 11 сентября военнослужащие одного из подразделений сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси во главе с заместителем командира воинской части по специальной работе полковником Олегом Костроминым участвуют в тактико-специальном учении подразделений ВДВ Вооруженных Сил России. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Белорусские десантники уже прибыли в Иваново. Военнослужащих встретил личный состав 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии во главе с командиром гвардии полковником Виктором Гуназа. "Мы рады приветствовать вас на нашей земле. В этом году учение пройдет максимально интересно и приближенно к боевой обстановке. Весь батальон будет действовать на штатной технике, которой он оснащен и вооружен. Надеюсь, что опыт, который мы передадим друг другу, поможет нам всем выполнять задачи по обеспечению безопасности наших братских государств", - отметил он.

Во время российско-белорусского учения разведчики двух стран отработают совместное выполнение задач при быстроменяющейся обстановке и применении условным противником различных средств поражения. Учения предполагают десантирование и боевую стрельбу.-0-