Белорусские военные 8-10 октября примут участие в учении ОДКБ "Эшелон-2019"

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские военные 8-10 октября примут участие в специальном учении с силами и средствами материально-технического обеспечения "Эшелон-2019". Тренировка пройдет на базе 333-го центра боевой подготовки Западного военного округа России, сообщили в Минобороны Беларуси.

Тема учения - "Организация материально-технического обеспечения в интересах Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ в ходе совместной операции по локализации вооруженного конфликта". Его основная цель - оценит эффективность системы управления материально-техническим обеспечением воинскими контингентами КСОР ОДКБ при выполнении учебно-боевых задач. От белорусской стороны в учении примет участие оперативная группа штаба тыла и вооружения.

"Командиры получат практику работы по управлению воинскими частями и подразделениями МТО КСОР ОДКБ при подготовке и выполнении задач постконфликтного урегулирования. Также будут совершенствоваться навыки по подготовке и ведению совместной операции и организации МТО государств - членов ОДКБ при выполнении совместных задач", - проинформировали в Минобороны.-0-