Белорусские военные будут наблюдать за учениями НАТО "Анаконда-2018" в Польше

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские военные будут наблюдать за учениями НАТО "Анаконда-2018", которые проходят на территории Польши, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.
"12-16 ноября по приглашению польской стороны два представителя Вооруженных Сил Беларуси примут участие в наблюдении за многонациональным учением вооруженных сил государств - членов НАТО "Анаконда-2018", проводимом на территории Польши", - отметили в министерстве.-0-
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