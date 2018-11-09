Белорусские военные будут наблюдать за учениями НАТО "Анаконда-2018" в Польше

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские военные будут наблюдать за учениями НАТО "Анаконда-2018", которые проходят на территории Польши, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.

"12-16 ноября по приглашению польской стороны два представителя Вооруженных Сил Беларуси примут участие в наблюдении за многонациональным учением вооруженных сил государств - членов НАТО "Анаконда-2018", проводимом на территории Польши", - отметили в министерстве.-0-