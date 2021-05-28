Белорусские военные будут наблюдать за учениями "Железный волк" на территории Литвы

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские военные примут участие в наблюдении за активной фазой многонационального тактического учения "Железный волк - 2021 I". Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

"29 мая два представителя Вооруженных Сил Беларуси примут участие в наблюдении за активной фазой многонационального тактического учения "Железный волк - 2021 I", проводимого на территории Литовской Республики", - рассказали в ведомстве.

Белорусские военные наблюдатели наряду с наблюдателями от некоторых других государств - участников ОБСЕ приглашены литовской стороной.

Это учение по своим параметрам не подлежит обязательному наблюдению в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.-0-