Белорусские военные будут участвовать в параде Победы в Москве

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские военнослужащие будут участвовать в параде Победы в Москве 24 июня, сообщили БЕЛТА в Минобороны Беларуси.

"Военнослужащие сводной роты почетного караула представят Беларусь на параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, который состоится в Москве 24 июня. В парадном строю по Красной площади пройдут 73 белорусских военнослужащих", - рассказали в министерстве.

Планируется, что участники парада отправятся в Россию 15 июня.-0-