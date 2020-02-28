28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские военные летчики совершили первые полеты на истребителях Су-30СМ, до этого они проходили теоретическую подготовку, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.

"Прежде чем поднять в небо новенькие "сушки", пилоты прошли теоретическую подготовку. На Барановичской авиабазе накоплен опыт эксплуатации самолета Су-27 - прообраза Су-30. Двухместный Су-30СМ может использоваться как для выполнения боевых задач, так и подготовки летчиков", - проинформировали в ведомстве.

Как сообщалось, договор на поставку самолетов был подписан в 2017 году. По контракту с российским предприятием в 2019 году были поставлено первое звено Су-30СМ. В нем четыре самолета. Контракт заключался в целях обновления парка боевых летательных аппаратов. Вторая пара боевых самолетов Су-30СМ прибыла в Беларусь 20 ноября. В планах приобретение 12 машин.-0-

Вторая партия истребителей Су-30СМ прибыла в Беларусь Два многоцелевых истребителя Су-30СМ приземлились на аэродроме авиационной базы в Барановичах. "Таким образом, выполнены обязательства на поставку по контракту боевой авиационной техники на 2019 год", - отметили в Минобороны.