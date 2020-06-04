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Общество
04 июня 2020, 17:01

Белорусские военные медики получили респираторы от ВС США

Фото ВАЯР
Фото ВАЯР

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американские военные передали респираторы и защитные очки белорусским военным медикам. Эту информацию Министерство обороны Беларуси разместило в своем Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

Временный поверенный в делах США в Беларуси Дженифер Мур и атташе по вопросам обороны подполковник Шон Кайл от лица командования Вооруженных Сил США в Европе передали в Главный военный клинический медицинский центр Вооруженных Сил Беларуси 1,3 тыс. респираторных масок и 200 защитных очков.

"Во время мероприятия состоялись переговоры начальника Департамента международного военного сотрудничества генерал-майора Олега Воинова с главой дипломатического представительства США. Стороны обсудили дальнейшее взаимодействие в условиях пандемии, а также обменялись мнениями о перспективных совместных проектах", - отметили в Минобороны.-0-

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