Белорусские военные медики получили респираторы от ВС США

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американские военные передали респираторы и защитные очки белорусским военным медикам. Эту информацию Министерство обороны Беларуси разместило в своем Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

Временный поверенный в делах США в Беларуси Дженифер Мур и атташе по вопросам обороны подполковник Шон Кайл от лица командования Вооруженных Сил США в Европе передали в Главный военный клинический медицинский центр Вооруженных Сил Беларуси 1,3 тыс. респираторных масок и 200 защитных очков.

"Во время мероприятия состоялись переговоры начальника Департамента международного военного сотрудничества генерал-майора Олега Воинова с главой дипломатического представительства США. Стороны обсудили дальнейшее взаимодействие в условиях пандемии, а также обменялись мнениями о перспективных совместных проектах", - отметили в Минобороны.-0-