Белорусские военные на учении "Эшелон-2021" отрабатывают вопросы маттехобеспечения

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские военнослужащие в ходе специального учения с силами и средствами материально-технического обеспечения "Эшелон-2021", которое проходит в рамках учения с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Боевое братство - 2021", отрабатывают вопросы организации материально-технического обеспечения. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

"Совместно с частями и подразделениями Коллективных сил отработаны вопросы заправки техники в полевых условиях. За 15 минут было заправлено 28 единиц техники. Применялась новая машина АТЗ-12, которая может одновременно заправить 8 единиц техники", - рассказали в ведомстве.

От белорусской стороны в учении принимает участие сводный взвод материального обеспечения 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады и пять единиц техники. Военнослужащие взвода размещают личный состав, оборудуют места проживания и питания, обеспечивают хранение техники и имущества.-0-

Фото "ВАЯР"