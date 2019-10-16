Белорусские военные на учении КСОР ОДКБ отработают уничтожение незаконных вооруженных формирований

16 октября, Минск /Корр. ЕЛТА/. Белорусские военные на совместном учении с Коллективными силами оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности (КСОР ОДКБ) "Взаимодействие-2019" отработают уничтожение незаконных вооруженных формирований, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.

Учение КСОР ОДКБ открылось 16 октября на полигоне Мулино Нижегородской области. "В ходе активной фазы нашим военнослужащим предстоит выполнить задачи по поиску и уничтожению незаконных вооруженных формирований", - проинформировали в белорусском оборонном ведомстве.

В маневрах задействованы около 3 тыс. военнослужащих и более 300 единиц техники от ВС Беларуси, Армении, Казахстана, России, Кыргызстана и Таджикистана, формирования сил специального назначения, МВД и МЧС.

Как сообщалось, учение "Взаимодействие-2019" продлится по 18 октября. Планируется отработать вопросы подготовки совместной операции и управления контингентами КСОР ОДКБ при ведении практических действий по локализации приграничного вооруженного конфликта в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности. Кроме того, предусмотрена отработка воинскими контингентами и формированиями сил специального назначения учебно-боевых задач при ведении разведки с комплексным применением различных средств наземного и воздушного базирования, усилении войск прикрытия государственной границы, проведении специальной операции по блокированию участка границы государства - члена ОДКБ, разгрому и ликвидации незаконных вооруженных формирований.

С учетом сложившейся практики проведения учений в формате ОДКБ на заключительный этап совместного учения "Взаимодействие-2019" 18 октября приглашаются в качестве наблюдателей представители ООН, ОБСЕ, Министерства обороны Сербии, а также военные атташе, аккредитованные в России. Принимая во внимание принятое в мае 2019 года открытое обращение министров иностранных дел государств ОДКБ к министрам иностранных дел государств НАТО с предложением о налаживании конструктивного взаимодействия, Россия (по согласованию с государствами - членами ОДКБ) направила соответствующие приглашения в международный секретариат альянса и всем военным атташе государств - членов НАТО.-0-