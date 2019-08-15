Белорусские военные начали погрузку техники для отправки на учение "Щит Союза - 2019" в РФ

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подготовка к совместному учению вооруженных сил Беларуси и России "Щит Союза - 2019" входит в активную фазу. Белорусские военные приступили к погрузке техники для ее отправки в Нижегородскую область, к месту проведения маневров, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.

"Подразделениям инженерных войск и отряду обеспечения правопорядка Минской военной комендатуры предстоит первыми отправиться на территорию Российской Федерации", - проинформировали в Минобороны.

Всего в учении примут участие более 4 тыс. белорусских военнослужащих, свыше 30 танков, 80 боевых бронированных машин, около 50 реактивных систем залпового огня, орудий и минометов, а также около 15 самолетов и вертолетов.

Совместное оперативное учение "Щит Союза - 2019" пройдет с 13 по 19 сентября на полигоне Западного военного округа Вооруженных Сил России Мулино в Нижегородской области и станет завершающим этапом двухгодичного цикла совместной боевой подготовки вооруженных сил двух стран.-0-