Белорусские военные отправились в Таджикистан для участия в учениях ОДКБ

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский воинский контингент отправился в Таджикистан, где примет участие в совместном учении с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2021", специальном учении с силами и средствами разведки "Поиск-2021", специальном учении с силами и средствами материально-технического обеспечения "Эшелон-2021". Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

"Учения пройдут в рамках ОДКБ на полигоне Харбмайдон в Таджикистане с 18 по 23 октября. Мы планировали их проведение еще в прошлом году, на фоне заявлений о выводе контингента НАТО из Афганистана и прогноза развития обстановки, - рассказал первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Игорь Король. - Хочу подчеркнуть, что обстановка в мире везде непростая. Мы показываем свою сплоченность в ОДКБ и готовность выполнить свои союзнические обязательства по защите любого государства - члена организации. Главная особенность учений в том, что на одном полигоне комплексно пройдут сразу три учения. Для них создана единая учебная обстановка, на фоне которой органы управления, подразделения будут выполнять учебно-боевые задачи в интересах общевойскового командира".

В учениях примут участие не только военнослужащие от Вооруженных Сил. В этом году задействованы представители формирований сил специального назначения - от внутренних войск Министерства внутренних дел и от Министерства по чрезвычайным ситуациям, входящими в состав Коллективных сил оперативного реагирования. "Они будут выполнять свои специальные задачи во взаимодействии с воинскими подразделениями. Для перегруппировки будут задействованы самолеты Коллективных авиационных сил. Контингент к выполнению учебно-боевых задач готов", - добавил первый замначальника Генштаба.-0-