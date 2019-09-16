Белорусские военные отразили наступление условного противника на учении "Щит Союза - 2019"

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подразделения 120-й механизированной бригады отразили наступление условного противника на учении в ходе второго этапа совместного оперативного учения вооруженных сил Беларуси и России "Щит Союза - 2019". Такая информация размещена на сайте Министерства обороны, сообщает БЕЛТА.

"Подразделения 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады огнем всех видов оружия при поддержке огня артиллерии, войсковой ПВО, ударов авиации отразили наступление главных сил сухопутной группировки условного противника, нанеся ему поражение в живой силе и бронетехнике", - сообщили в оборонном ведомстве.

При ведении боя мотострелки и артиллеристы показали слаженные действия и умелые навыки оборонительного боя, добавили в Минобороны.

Как сообщалось, 16 сентября завершился первый этап учения "Щит Союза - 2019". Органы управления показали высокую способность руководить подчиненными частями и подразделениями при выполнении задач в сложных условиях обстановки. Начались маневры 13 сентября на полигоне Мулино в Нижегородской области. В них принимают участие около 12 тыс. военнослужащих, до 950 единиц боевой техники, а также до 70 самолетов и вертолетов, о чем в соответствии с требованиями Венского документа 2011 года были уведомлены государства - участники ОБСЕ. От Беларуси в учении задействовано более 4 тыс. человек личного состава, свыше 30 танков, 80 боевых бронированных машин, около 50 реактивных систем залпового огня, орудий и минометов, а также самолеты и вертолеты.-0-