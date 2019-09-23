Белорусские военные посетят авиабазы в Великобритании

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские военные 23-27 сентября посетят авиабазы и военный объект Вооруженных сил Великобритании, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны Беларуси.
В оборонном ведомстве пояснили, что посещение организовано для представителей государств - участников ОБСЕ согласно Венскому документу. На авиационных базах и военном объекте Великобритании побывают два представителя Вооруженных Сил Беларуси.
Кроме того, 23-27 сентября представитель белорусских ВС вместе с украинскими коллегами примет участие в инспекции на территории Италии. Группа посетит две воинские части, которые являются объектами контроля согласно положениям Договора об обычных вооруженных силах в Европе. "Цель инспекции - проверка соответствия наличия на проверяемом объекте контроля ограничиваемых ДОВСЕ вооружений и военной техники их уведомленному количеству", - рассказали в Минобороны.-0-