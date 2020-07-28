Белорусские военные поздравили Героя Советского Союза Мичурина с 104-летием

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поздравления с 104-летием от Минобороны Беларуси сегодня принимал минчанин Василий Мичурин, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал министерства.

"Сегодня Василий Сергеевич празднует свой 104 день рождения. Ветеран принял поздравления от Министерства обороны", - проинформировали в ведомстве.

Василий Мичурин получил звание Героя Советского Союза в 1940 году, на Финской войне. Тогда ему было 24.

Во время Великой Отечественной войны он участвовал в обороне Минска, Могилева, в боях за освобождение Рогачева, Слуцка, Старых Дорог, Барановичей, Бреста. Воевал в Восточной Пруссии, брал Кенигсберг и Берлин.

Василий Сергеевич живет с семьей в Минске. Сейчас в Беларуси всего два Героя Советского Союза - Василий Сергеевич Мичурин и Иван Ильич Кустов, ему 96 лет.-0-