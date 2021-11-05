Белорусские военные прибыли на учение ОДКБ "Нерушимое братство-2021" в Казань

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Казани встретили воинский контингент из Беларуси, который прибыл на совместное учение с коллективными миротворческими силами Организации Договора о коллективной безопасности "Нерушимое братство-2021". Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.
Миротворческие учения "Нерушимое братство-2021" пройдут с 8 по 12 ноября в Казани под общим руководством командующего Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина. В нем примут участие воинские контингенты Армении, Беларуси, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и России, в составе миротворческих подразделений, военной полиции, оперативных групп Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, формирований органов внутренних дел (полиции), национальных гвардий, а также уполномоченных органов в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.-0-
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