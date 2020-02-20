20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские военные примут участие в параде Победы в Москве. Такая информация озвучена сегодня на брифинге для аккредитованных при Минобороны Беларуси военных атташе, сообщили БЕЛТА в оборонном ведомстве.

Во время брифинга были представлены взгляды Минобороны на вопросы мировой и региональной безопасности, международного военного сотрудничества, состояния, подготовки и оснащения белорусской армии. "Отмечено, что в 2020 году наибольшую важность для Вооруженных Сил Беларуси представляют мероприятия, проводимые в честь 75-летия Великой Победы. Белорусские военнослужащие примут участие в параде как в городе Минске, так и в Москве", - проинформировали в ведомстве.

Подчеркнуто, что Беларусь строго соблюдает взятые на себя международные обязательства и проводит ясную, понятную и прозрачную военную политику. "Основа безопасности Беларуси - это боеготовые и хорошо оснащенные Вооруженные Силы, применение которых возможно только в крайнем случае в интересах обеспечения независимости и территориальной целостности государства", - отметили в Минобороны.-0-