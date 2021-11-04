Белорусские военные примут участие в учении ОДКБ "Нерушимое братство-2021"

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 8 по 12 ноября белорусские военнослужащие примут участие в совместном учении "Нерушимое братство-2021" с Коллективными миротворческими силами ОДКБ. Районом проведения учения станет полигон Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознаменного училища. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Учение будет проведено в два этапа, активная фаза запланирована на 11-12 ноября.

"В ходе учения будут отработаны вопросы повышения практических умений и навыков командиров всех степеней в работе по подготовке миротворческой операции и управлении воинскими частями и подразделениями Коллективных миротворческих сил ОДКБ в ходе выполнения миротворческих задач. Военнослужащие миротворческих контингентов государств - членов ОДКБ совершенствуют боевую слаженность для совместных действий по выполнению задач в миротворческой операции", - рассказали в Минобороны.

Учение является отличной возможностью для укрепления взаимопонимания и сотрудничества между миротворческими контингентами, обмена опытом и налаживания взаимодействия, выработки у личного состава высоких боевых качеств и морально-психологической устойчивости при выполнении совместных задач.-0-