11 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Белорусские военные приняли участие в тренировке Объединенной системы ПВО СНГ. Всего было задействовано более 10 тыс. военнослужащих из семи стран: Беларуси, России, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минобороны РФ.

Наряду с личным составом в тренировке участвовали более 130 командных пунктов различного уровня, свыше 160 подразделений радиотехнических и более 40 подразделений зенитных ракетных войск, выделенных в состав Объединенной системы ПВО от семи государств, а также более 60 самолетов и вертолетов из стран СНГ.

"Все учебные вопросы отработаны полностью", - подчеркнули в российском военном ведомстве. "Результаты тренировки подтвердили надежность и эффективность Объединенной системы ПВО по защите воздушных рубежей государств - участников СНГ", - заявил руководивший тренировкой заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ генерал-лейтенант Юрий Грехов.-0-