Белорусские военные проинспектируют военную часть в Польше 18-22 ноября

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские военные проинспектируют военную часть в Польше, где проверят информацию о численности военнослужащих. Об этом БЕЛТА сообщили в Минобороны Беларуси.

"С 18 по 22 ноября белорусская группа проведет инспекцию района и одной из воинских частей вооруженных сил Польши", - проинформировали в ведомстве.

Будет оценена информация в отношении личного состава части, основных систем вооружения и военной техники. Эти данные были предоставлены Польшей государствам - участникам ОБСЕ в соответствии с Венским документом.-0-