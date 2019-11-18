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18 ноября 2019, 09:31

Белорусские военные проинспектируют военную часть в Польше 18-22 ноября

Фото из архива
Фото из архива

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские военные проинспектируют военную часть в Польше, где проверят информацию о численности военнослужащих. Об этом БЕЛТА сообщили в Минобороны Беларуси.

"С 18 по 22 ноября белорусская группа проведет инспекцию района и одной из воинских частей вооруженных сил Польши", - проинформировали в ведомстве.

Будет оценена информация в отношении личного состава части, основных систем вооружения и военной техники. Эти данные были предоставлены Польшей государствам - участникам ОБСЕ в соответствии с Венским документом.-0-

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