Белорусские военные проведут инспекцию на территории Норвегии

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инспекционная группа Беларуси с 3 по 7 июня проведет инспекцию на территории Королевства Норвегия. Такая информация размещена на сайте Министерства обороны, сообщает БЕЛТА.
Инспекция пройдет в соответствии с положениями Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Будет проверена военная деятельность, подлежащая предварительному уведомлению в соответствии с этим документом.
В этот же период двое военнослужащих Вооруженных Сил Беларуси будут задействованы в посещениях авиабазы и воинской части, организуемых Королевством Норвегия.
Запланирован наблюдательный полет совместной миссии Италии, Финляндии и Венгрии над территориями Беларуси и России на венгерском самолете наблюдения AН-26.-0-
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