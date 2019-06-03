Белорусские военные проведут инспекцию на территории Норвегии

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инспекционная группа Беларуси с 3 по 7 июня проведет инспекцию на территории Королевства Норвегия. Такая информация размещена на сайте Министерства обороны, сообщает БЕЛТА.

Инспекция пройдет в соответствии с положениями Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Будет проверена военная деятельность, подлежащая предварительному уведомлению в соответствии с этим документом.

В этот же период двое военнослужащих Вооруженных Сил Беларуси будут задействованы в посещениях авиабазы и воинской части, организуемых Королевством Норвегия.

Запланирован наблюдательный полет совместной миссии Италии, Финляндии и Венгрии над территориями Беларуси и России на венгерском самолете наблюдения AН-26.-0-