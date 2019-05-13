Белорусские военные проведут инспекцию в Эстонии

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инспекционная группа Беларуси 13-16 мая в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности проведет инспекцию на территории Эстонии, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.

Белорусские военные побывают в районе проведения многонационального учения Spring Storm 2019. Их цель - подтвердить, что проводимая в указанном для инспекции районе военная деятельность превышает предельные уровни для подлежащей предварительному уведомлению в соответствии с положениями Венского документа 2011 года, отметили в Минобороны.

В оборонном ведомстве добавили, что 13-17 мая в соответствии с положениями Договора по открытому небу планируется наблюдательный полет совместной миссии Германии и Латвии над Беларусью и Россией. Целью полета, который проведут на шведском самолете наблюдения SAAB-340, будет контроль военной деятельности.-0-