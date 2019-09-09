Белорусские военные проведут инспекцию в Германии 10-13 сентября

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа из четырех военных инспекторов 10-13 сентября проверит указанный для инспекции район на территории Германии. Инспекция проводится в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, сообщили БЕЛТА в Минобороны Беларуси.

Цель инспекции - подтвердить отсутствие в указанном районе военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению в соответствии с Венским документом 2011 года.

Как проинформировали в оборонном ведомстве, два представителя Вооруженных Сил Беларуси также посетят авиационную базу и военный объект в Швеции. Визит организован для представителей государств - участников ОБСЕ в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.-0-