19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские военные проведут инспекцию в Польше 19-23 августа в соответствии с положениями Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Об этом БЕЛТА сообщили в Минобороны Беларуси.
"В соответствии с ДОВСЕ 19-23 августа инспекционная группа Беларуси посетит Польшу. Будут проведены две инспекции воинских частей, являющихся объектами контроля, согласно положениям договора", - проинформировали в ведомстве.
Цель инспекций - проверка соответствия наличия на проверяемых объектах контроля ограничиваемых ДОВСЕ вооружений и военной техники их уведомленному количеству.-0-
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