Белорусские военные проведут инспекцию в Польше 23-26 апреля

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские военные проведут инспекцию двух воинских частей в Польше 23-26 апреля, сообщили БЕЛТА в Минобороны Беларуси.

"Инспекционная группа Беларуси посетит Польшу 23-26 апреля в соответствии с положениями Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Будут проведены две инспекции воинских частей, являющихся объектами контроля согласно положениям ДОВСЕ", - проинформировали в ведомстве.

Целью инспекций является проверка соответствия на проверяемом объекте ограничиваемых ДОВСЕ вооружений и военной техники их уведомленному количеству.-0-